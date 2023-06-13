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Дантес заінтригував тізером нового кліпу з оголеною дівчиною та лисим хлопцем

13 червня 2023 18:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дантес заінтригував тізером нового кліпу з оголеною дівчиною та лисим хлопцем
Шоумен Володимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цієї п’ятниці, 16 червня, шоумен Володимир Дантес презентує новий кліп на пісню "Чуєш". Перед прем’єрою артист підігріває інтерес до нової відеороботи. У своїх соцмережах він опублікував короткий тизер до кліпу.

Зіркові друзі та підписники Дантеса в коментарях під відео вже відреагували на майбутню прем’єру. 

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Натяк на Кацуріна

У коротенькому відео Володимир знаходиться посеред поля. Його оточують оголена дівчина та невідомий розмальований хлопець без волосся та з сережкою у вусі. В коментарях — справжній ажіотаж.

Підписники Дантеса та гості його сторінки в Instagram побачили в акторові ресторатора та блогера Мішу Кацуріна, який понад рік зустрічається з колишню дружиною Володимира, співачкою Надею Дорофєєвою.

Актор в кліпі Дантеса (ліворуч) та Міша Кацурін. Колаж: Новини.LIVE
  • Чому перший же чувак, так схожий на Кацуріна
  • Розовим Надя намазана, синім — Міша? Чуєш, у чому прикол?
  • Вово, видавай частіше своєю творчість. Не губися

На тізер відреагувала й кохана Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна, яка минулого року розлучилась з Мішею. Фактично, зірки обмінялись партнерами. У коментарях Даша жартома незадоволена тим, що її не має на відео. 

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес почув бажане "Так" від Кацуріної біля Ейфелевої вежі в Парижі. Також ми розповідали, як матір Наді Дорофєєвої реагує на творчість Міші Кацуріна.

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