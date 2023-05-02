Натякають на весілля? Дантес почув бажане "Так" від Кацуріної біля Ейфелевої вежі

Бізнесвумен Даша Кацуріна та шоумен Володимир Дантес. Фото: колаж Новини.LIVE

З минулого року шоумени Володимир Дантес та Олексій Дурнєв виступають у різних куточках Європи в рамках туру "Пожежа". Зіркові хлопці спілкуються з українцями, жартують, обговорюють серйозні теми, а також збирають гроші на потреби ЗСУ. Дантес та Дурнєв вирушили до Франції, а компанію їм склала дівчина Володимира, бізнесвумен Даша Кацуріна.

Про це шоумен розповів у своїх Instastories.

Читайте також:

Чим здивувала Даша

Даша та Вова почали зустрічатися минулого року після того, як розлучились. Їхні колишні, а саме співачка Надя Дорофєєва та ресторатор, блогер Міша Кацурін оголосили про свій роман. Фактично, колишні друзі обмінялись партнерами.

Кацуріна, яка виховує двох дітей від Міши, живе зараз у Варшаві (Польща). Інколи їх навідує Дантес. Зіркова парочка рідко тішить підписників спільними фото та відео. Втім, Даша показала, як Дантес та Дурнєв розважались в потязі по дорозі до Парижа.

Дантес і Дурнєв їдуть до Парижа. Фото: Instastories/dasha_katsurina

Але сюрприз чекав на шоумена біля Ейфелевої вежі. Дантес зауважив на камеру, що показав Даші символ романтики. На що Кацуріна заявила, що згодна вийти заміж за Володимира та похизувалась обручкою на руці.

У відео знаменитості розважаються та жартують, втім, цілком можливо весілля не за горами. На "радість" шанувальникам та своїм колишнім.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес привітав Дашу Кацуріну з днем народження та показав її стрункі ноги. Також ми розповідали, що Дурнєв висміяв росіян, які жаліються на життя.