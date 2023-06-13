Дантес заинтриговал тизером нового клипа с обнаженной девушкой и лысым парнем

Шоумен Владимир Дантес. Фото: Google

Уже в эту пятницу, 16 июня, шоумен Владимир Дантес презентует новый клип на песню "Чуєш". Перед премьерой артист подогревает интерес к новой видеоработе. В своих соцсетях он опубликовал короткий тизер к клипу.

Звездные друзья и подписчики Дантеса в комментариях под видео уже отреагировали на будущую премьеру.

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В коротеньком видео Владимир находится посреди поля. Его окружают обнаженная девушка и неизвестный разрисованный парень без волос и с серьгой в ухе. В комментариях — настоящий ажиотаж.

Подписчики Дантеса и гости его страницы в Instagram увидели в актере ресторатора и блогера Мишу Кацурина, который больше года встречается с бывшей женой Владимира, певицей Надеждой Дорофеевой.

Актер в клипе Дантеса (слева) и Миша Кацурин. Коллаж: Новости.

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На тизер отреагировала и возлюбленная Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина, которая в прошлом году развелась с Мишей. Фактически звезды обменялись партнерами. В комментариях Даша в шутку недовольна тем, что ее нет на видео.

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Напомним, ранее мы писали, что Дантес услышал желаемое "Да" от Кацуриной возле Эйфелевой башни в Париже. Также мы рассказывали, как мать Нади Дорофеевой реагирует на творчество Миши Кацурин.