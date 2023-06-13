Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дантес заинтриговал тизером нового клипа с обнаженной девушкой и лысым парнем arrow

Дантес заинтриговал тизером нового клипа с обнаженной девушкой и лысым парнем

13 июня 2023 18:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дантес заинтриговал тизером нового клипа с обнаженной девушкой и лысым парнем
Шоумен Владимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в эту пятницу, 16 июня, шоумен Владимир Дантес презентует новый клип на песню "Чуєш". Перед премьерой артист подогревает интерес к новой видеоработе. В своих соцсетях он опубликовал короткий тизер к клипу.

Звездные друзья и подписчики Дантеса в комментариях под видео уже отреагировали на будущую премьеру.

Читайте также:

Намек на Кацурина

В коротеньком видео Владимир находится посреди поля. Его окружают обнаженная девушка и неизвестный разрисованный парень без волос и с серьгой в ухе. В комментариях — настоящий ажиотаж.

Подписчики Дантеса и гости его страницы в Instagram увидели в актере ресторатора и блогера Мишу Кацурина, который больше года встречается с бывшей женой Владимира, певицей Надеждой Дорофеевой.

Актер в клипе Дантеса (слева) и Миша Кацурин. Коллаж: Новости.
  • Почему первый же чувак, так похож на Кацурина
  • Розовым Надя намазана, синим — Миша? Слышишь, в чем прикол?
  • Вот, выдавай чаще свое творчество. Не теряйся

На тизер отреагировала и возлюбленная Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина, которая в прошлом году развелась с Мишей. Фактически звезды обменялись партнерами. В комментариях Даша в шутку недовольна тем, что ее нет на видео.

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Напомним, ранее мы писали, что Дантес услышал желаемое "Да" от Кацуриной возле Эйфелевой башни в Париже. Также мы рассказывали, как мать Нади Дорофеевой реагирует на творчество Миши Кацурин.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас