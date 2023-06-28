Дантесу — 35: шоумен зробив заяву про соцмережі та заспівав про збір на ЗСУ

Шоумен Володимир Дантес. Фото: Google

Сьогодні, 28 червня, шоумену Володимиру Дантесу виповнилось 35 років. З цього приводу артист оголосив збір на потреби ЗСУ, а також вирішив піти на деякий час з соцмереж.

Про це Дантес повідомив у своїх соцмережах.

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Шоумен зазначив, що він не любить свій день народження з багатьох причин. Особливо коли в нього питають, що подарувати. За словами Володимира, йому нічого не потрібно. А якщо і виникає якась потреба, то він сам може вирішити це питання. Втім зараз інші часи.

"Сьогодні той день, коли потрібно. Відкрию сам збір і банку. Закрити потреби військових — найкраще, що може бути. Я буду дуже щасливим, якщо завдяки вам і вашим подарункам у вигляді будь-якого донату я зможу допомогти тим, хто цього потребує більше за мене. Наприкінці дня банка буде розбита. Всі гроші будуть перераховані різним бригадам на різні потреби. Звіти будуть на моїй сторінці", — повідомив шоумен та додав посилання на банку.

Також Володимир заявив, що на три дні піде з соцмереж. Таким чином Володимир Дантес вирішив зробити собі "соціальний детокс".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес прокоментував повернення співака Олега Винника. Також ми розповідали, що Дантес прокоментував звернення Президента України Володимира Зеленського про ймовірний теракт на ЗАЕС.