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Дантесу — 35: шоумен сделал заявление о соцсетях и спел о сборе на ВСУ

28 июня 2023 10:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дантесу — 35: шоумен сделал заявление о соцсетях и спел о сборе на ВСУ
Шоумен Владимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 28 июня, шоумену Владимиру Дантесу, исполнилось 35 лет. По этому поводу артист объявил сбор на нужды ВСУ, а также решил на некоторое время уйти из соцсетей.

Об этом Дантес сообщил в своих соцсетях.

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День рождения Дантеса

Шоумен отметил, что он не любит свой день рождения по многим причинам. Особенно когда у него спрашивают, что подарить. По словам Владимира, ему ничего не нужно. А если и возникает какая-то потребность, то он сам может решить этот вопрос. Впрочем, сейчас другие времена.

"Сегодня тот день, когда нужно. Открою сам сбор и банку. Закрыть потребности военных — лучшее, что может быть. Я буду очень счастлив, если благодаря вам и вашим подаркам в виде любого доната я смогу помочь тем, кто в этом нуждается больше меня. В конце дня банка будет разбита. Все деньги будут перечислены разным бригадам на разные нужды. Отчеты будут на моей странице", — сообщил шоумен и добавил ссылку на банку.

Также Владимир заявил, что на три дня уйдет из соцсетей. Таким образом, Владимир Дантес решил сделать себе "социальный детокс".

Напомним, ранее мы писали, что Дантес прокомментировал возвращение певца Олега Винника. Также мы рассказывали, что Дантес прокомментировал обращение Президента Украины Владимира Зеленского о предполагаемом теракте на ЗАЭС.

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