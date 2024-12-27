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Зря ждали — критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара"

27 декабря 2024 20:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
"Игра в кальмара 2" попала под волну хейта — причины
"Игра в кальмаре 2". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Второй сезон "Игры в кальмара" вышел всего несколько дней назад, а уже попал под волну хейта. Критики и зрители оставляют негативные отзывы из-за банального сюжета и большого количества безнравственных сцен, не имеющих никакого смысла.

Редакция Новини.LIVE рассказывает.

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По сюжету второго сезона главный герой Сон Ки Хун спустя три года после своей победы в соревнованиях объединяется с детективом Чон Хо, чтобы выйти на организаторов смертельной игры и остановить ее навсегда. Чтобы прекратить смертельную игру, он снова начинает в нее играть.

Кинокритики очень негативно отзываются о втором сезоне, который объективно затянут и даже не имеет конкретного конца. Чтобы узнать, чем закончится операция, режиссеры заставляют зрителей ждать в следующем году. В этом же сезоне событий "кот наплакал".

  • "Игра в кальмара" не может избавиться от желания повторять одни и те же изнурительные уроки об алчности и человеческой природе, и это скорее тяготит рассказ, чем преподносит его. Часто кажется, что шоу опасается, что его зрители могут не понять, что происходит, поэтому все должно быть прописано. Каждое голосование повторяет ту же динамику, что и предыдущие, в изнурительной манере, тратя время на те же сцены, когда люди колеблются между тем, остаться или уйти. К тому времени, как сезон подходит к концу, кажется, что много времени было потрачено впустую на повторение", — критик Тереза Лаксон.
Игра в Кальмара, 2 сезон
"Игра в кальмаре 2". Фото: скриншот

Также возмутили и не раскрытые линии резко прерывающихся персонажей. Создается ощущение, что режиссер с продюсерами специально не спешили с развитием событий в этом сезоне, чтобы продолжить проект на третий.

  • "Пока он зациклен на смертельных детских играх, которые являются его хлебом насущным, южнокорейский хит сценариста/режиссера Хван Дон Хека остается развлекательным научно-фантастическим триллером. Однако слишком часто он забывает, что двигает им, и, что так же досадно, не может развить свои многочисленные сюжетные линии до конца своего слишком короткого семисерийного показа", — пишет Ник Шагер.
Игра в кальмара, 2 сезон
Сериал "Игра в кальмара 2". Фото: скриншот

В то же время есть беспокойство, что многочисленные повторы и ощущения "дня Бабака" использованы специально. Однако такой замысел сыграл злую шутку, и акции компании уже стремительно ползут вниз.

  • "Вы услышите то, что по сути слышали в первом сезоне. Вы увидите то, что видели в первом сезоне. И если вы случайно услышите или увидите что-то новое, это, вероятнее всего, будет от персонажа, который очень похож на кого-то, кого вы видели, как он умирает — или убивает кого-то — впервые. Можно допустить, что это сделано нарочно. Эта "Игра в кальмара" — это устройство доставки "вещей, которые вы уже видели раньше", — констатирует Джеймс Поневозик.
Игра в кальмара, 2 сезон, критика
Промо "Игра в кальмара 2". Фото: скриншот

Напомним, какие украинские фильмы в 2024 году следует посмотреть каждому. Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинском фильме.

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