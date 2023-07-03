Даша Астаф’єва в ультрамодному вбранні позувала у стильній фотосесії

Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астаф’єва порадувала фоловерів стильною фотосесію. Зірка знялася в промокампанії модного бренду

Даша поділилась фотосесією на своїй сторінці в Instagram.

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Астафєва під час модної зйомки приміряла декілька розкішних образів: зірка позувала у стильному костюмі та розкішних сукнях. Особливий акцент модель зробила на взутті, яке ефектно демонструвало її стрункі ноги. Прихильники залишились в захваті та оцінили жіночність Даші.

Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

В останній час модель все більше радує підписників ніжними фотосесіями. Так, нещодавно вона поділилася світлинами, на яких знялась у темній вузькій сукні з бавовною у руках.

Нагадаємо, американська супермодель Наомі Кемпбелл знялась у стильній фотосесії. Зірка приміряла оригінальні речі з нової колекції модного бренду.

Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знялася для обкладинки італійського Vogue.