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Даша Астаф’єва в ультрамодному вбранні позувала у стильній фотосесії

3 липня 2023 20:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Астаф’єва в ультрамодному вбранні позувала у стильній фотосесії
Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Даша Астаф’єва порадувала фоловерів стильною фотосесію. Зірка знялася в промокампанії модного бренду

Даша поділилась фотосесією на своїй сторінці в Instagram.

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Стильна фотосесія

Астафєва під час модної зйомки приміряла декілька розкішних образів: зірка позувала у стильному костюмі та розкішних сукнях. Особливий акцент модель зробила на взутті, яке ефектно демонструвало її стрункі ноги. Прихильники залишились в захваті та оцінили жіночність Даші.

 

Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

В останній час модель все більше радує підписників ніжними фотосесіями. Так, нещодавно вона поділилася світлинами, на яких знялась у темній вузькій сукні з бавовною у руках.

Нагадаємо, американська супермодель Наомі Кемпбелл знялась у стильній фотосесії. Зірка приміряла оригінальні речі з нової колекції модного бренду.

Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знялася для обкладинки італійського Vogue.

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