Даша Астафьева показала себя настоящую в Карпатах

Певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель и певица Даша Астафьева отправилась на отдых. Звезда насладилась невероятным видом Карпат.

Даша поделилась видео отпуска на своей странице в Instagram.

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Хочу, чтобы вы любили Карпаты

Даша Астафьева, которую привыкли видеть подписчики в откровенных и гламурных образах, на этот раз предстала перед ними такой, какой она есть. На отдыхе Даша гуляла в горах, ловила рыбу и собирала грибы.

"Верховина или поселится в тебе раз и навсегда, зовет во снах и воспоминаниях, когда видишь то, как сейчас видите вы, или надо попробовать еще раз, чтобы понять. Понять свой настоящий размер в этом всемирном величии и таинственности. Хочу, чтобы вы любили Карпаты", – рассказала звезда.

Недавно Даша Астафьева порадовала фолловеров стильной фотосессией. Звезда снялась в промокампании модного бренда.

Даша Астафьева с начала полномасштабного вторжения активно участвует в волонтерстве и различных мероприятиях, приближающих победу украинцев. На это раз она решила порадовать фолловеров серией нежных фотографий.