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Даша Астафьева рассказала о своей бабушке, которая отказывается эвакуироваться с Днепропетровщины

16 июня 2023 13:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Война: Даша Астафьева рассказала о своей бабушке
Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Война изменила жизнь многих украинцев. Драмы происходят и в жизни отечественных звезд .

Своей болью поделилась модель Даша Астафьева на своей странице в Instagram.

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Бабушка Даши Астафьевой живет в Днепропетровской области. По словам звезды, в деревне ее бабушки, как и в десятках городов и поселков нашей страны, нет воды, и неизвестно, когда она появится. Для хозяйства — это катастрофа.

Невыносимая боль

"Знаю, каждый, кто будет читать, будет плакать. Как плачу я каждый день. Потому что не знаю что отвечать на "Почему не забираете бабушку". Она не хочет покидать свой дом, — говорит Астафьева. — С каким достоинством наши люди проходят все эти испытания: столько любви у них к своему месту, которое они вынуждены оставить или сохранять ценой собственной жизни. Как они спасают цветы в горшках, соседских кошек, фотографии со свадьбы. Вес этой невыносимой боли от этой катастрофы равен гордости за наших людей. Они за него борются. И они обязательно победят".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

Ранее после того как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в регионе продолжается эвакуация населения, станция полностью разрушена. В эпицентре подтопления оказались десятки тысяч человек. Среди них и муж певицы NAVKA.

Напомним, военнослужащие-музыканты Вооруженных сил Украины создали песню "За счастье, за свободу!", в которой подробно и понятно объяснили миру, почему и за что мы воюем.

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