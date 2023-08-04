Даша Астафьева в свой день рождения креативно объявила сбор на ВСУ

Модель, блогерша Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva

Сегодня, 4 августа, свой день рождения празднует девушка Playboy, модель, блогерша Даша Астафьева. Экс-участнице группы Nikita исполнилось 38 лет. С начала полномасштабной войны большинство представителей шоу-бизнеса на свои дни рождения объявляют сборы на разные нужды нашей страны, в частности для ВСУ, которые приближают нашу победу. Даша не стала исключением.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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Именинница опубликовала фрагмент клипа "Учителька" рэп-группы "Курган и Agregat", участниками которой являются братья Амил и Рамил Насировы. Он вышел в конце 2015 года. И с тех пор многое изменилось, отметила в публикации Даша.

Так, например, она сменила красные туфли на черные и ушла из популярной группы. А парни, по словам Астафьевой, наконец-то изучили географию и теперь знают, где находятся Лаос и Люксембург. Так она намекнула на фильм "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича, в котором братья сыграли главные роли.

В свой день рождения Даша собирает "подарочек" — 500 тысяч гривен для знакомых воинов: своего брата и друзей детства, которые сейчас служат в рядах ВСУ.

"Парням крайне нужны пикап и амуниция. Как всегда, все это нужно уже "на вчера". Так я очень прошу вас присоединиться к сбору, чтобы мы помогли нашим бойцам уничтожать врага и уберечь свою жизнь. Отчитаюсь за каждую гривну", — написала Даша.

Сделать донат можно по ссылке. Первыми в комментариях инициативу Астафьевой поддержали рэперша alyona alyona, певицы Христина Соловий, Екатерина Бужинская, шоумен Анатолий Анатолич и другие.

"Кто не знает где Лаос, сбрасывает на этот сбор по 70 грн! С Днем Рождения", — написал участник группы "Курган и Agregat" Амил Насиров.

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова поздравила политического эксперта Алексея Арестовича с днем рождения. Также мы рассказывали, как Астафьева провела время в Карпатах.