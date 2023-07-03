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Даша Астафьева в ультрамодных нарядах позировала в стильной фотосессии

3 июля 2023 20:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Астафьева в ультрамодных нарядах позировала в стильной фотосессии
Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Даша Астафьева порадовала фолловеров стильной фотосессией. Звезда снялась в промокампании модного бренда

Даша поделилась фотосессией на своей странице в Instagram.

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Стильная фотосессия

Астафева во время модной съемки примеряла несколько роскошных образов: звезда позировала в стильном костюме и роскошных платьях. Особый акцент модель сделала на обуви, которая эффектно демонстрировала ее стройные ноги. Поклонники остались в восторге и оценили женственность Даши.

 

Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

В последнее время модель все больше радует подписчиков нежными фотосессиями. Так, недавно она поделилась фотографиями, на которых снялась в темном узком платье с хлопком в руках.

Напомним, американская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в стильной фотосессии. Звезда примеряла оригинальные вещи из новой коллекции модного бренда.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для обложки итальянского Vogue.

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