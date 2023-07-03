Даша Астафьева в ультрамодных нарядах позировала в стильной фотосессии

Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астафьева порадовала фолловеров стильной фотосессией. Звезда снялась в промокампании модного бренда

Даша поделилась фотосессией на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Стильная фотосессия

Астафева во время модной съемки примеряла несколько роскошных образов: звезда позировала в стильном костюме и роскошных платьях. Особый акцент модель сделала на обуви, которая эффектно демонстрировала ее стройные ноги. Поклонники остались в восторге и оценили женственность Даши.

Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

В последнее время модель все больше радует подписчиков нежными фотосессиями. Так, недавно она поделилась фотографиями, на которых снялась в темном узком платье с хлопком в руках.

Напомним, американская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в стильной фотосессии. Звезда примеряла оригинальные вещи из новой коллекции модного бренда.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась для обложки итальянского Vogue.