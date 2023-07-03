Наомі Кемпбелл приміряла спокусливі образи у стильній фотосесії

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Американська супермодель Наомі Кемпбелл знялась у стильній фотосесії. Зірка приміряла оригінальні речі з нової колекції модного бренду.

Про це йдеться в Instagram марки Maison Margiela.

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Наомі Кемпбелл, яка нещодавно вдруге стала мамою, взяла участь у промокампанії нової колекції бренду Maison Margiela. 53-річна зірка приміряла розкішне вбрання, яке вигідно підкреслило її модель форми.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Фотосесія є чудовим прикладом того, як зірка поєднує особисте та професійне життя. Лише кілька днів тому стало відомо, що Кемпбелл вдруге стала мамою. Сина, як і доньку моделі народила сурогатна мама. Наомі ретельно приховує особисте життя, але радісну новину повідомила у своїх соціальних мережах. Старша донька моделі народилася 2021 року. Досі невідомо, хто є біологічним батьком дівчини.

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