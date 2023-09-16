Даша Астафьева с серпом примерила образ мифического существа

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель и волонтер Даша Астафьева устроила яркую фотосессию. Звезда примеряла образ мифического существа.

Даша опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Отсечь страх и сомнения

Даша Астафьева на атмосферных фото позирует в белой вышиванке, с ярким макияжем и серпом. По словам звезды, это образ Марены.

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Имела косы черные, как небо февральской ночи. А кожу белую, как снежное одеяло, но не настолько, чтобы ослепить. Ведь она не наносит вреда — она проводит нас между мирами. Всех ждет эта встреча. Марена всем подаст руку", — делится Астафьева.

Во многих измерениях, по словам Даши, в том числе и в старославянском, наши предки считали, что зима — это смерть, но за ней непременно приходила весна, возрождение. Это все части цикла. Поэтому Марена ни хорошая, ни плохая, ни злая, ни добрая — как Праматерь — все в ней. Марена любит тех, кто владеет силой. По сути, может этой силой наделить. И только мы способны направить ее на миссию и защиту.

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"В нашем с вами случае, на защиту от имперских вшей — россиян. Это те, кто особенно несправедливо, и своевременно ускоряют встречу наших воинов в межмире. Откуда у болотных берется эта уверенность в том, что они имеют право отбирать наши жизни, уничтожать, выедать, мучить, терзать, вмешиваться в наши судьбы?"...в божества пнутся"! Думают, много могут. Но украинцы еще с рассвета земли были зарождены неистребимыми. Вы только остановитесь и вспомните, через что мы прошли. Вы только осознайте, что мы переживаем сейчас. К сожалению, и здесь прослеживается цикличность истории и самой жизни", — говорит Астафьева.

Даша убеждена, нам ничего больше не остается, кроме как взять в руки черный серп, и отсечь сомнения, отсечь страх. Быть теми, кто бережет свою землю изо всех сил и изо всех своих возможностей.

"Помните, зима нужна для того, чтобы мы возродились в новой весне. Ведь после каждой тьмы, обязательно приходит свет", — подытожила Астафьева.

Недавно Даша Астафьева порадовала фолловеров стильной фотосессией. Звезда снялась в промокампании модного бренда.

Даша Астафьева с начала полномасштабного вторжения активно участвует в волонтерстве и различных мероприятиях, приближающих победу украинцев, и решила порадовать фолловеров серией нежных фотографий.