Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Даша Квіткова кинула маленького сина одного: Микита Добринін знає? arrow

Даша Квіткова кинула маленького сина одного: Микита Добринін знає?

16 травня 2023 15:16
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квіткова поїхала на відпочинок без сина – де її дитина
Екс–дружина Микити Добриніна Даша Квіткова під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська блогерка та колишня дружина відомого теле– та радіоведучого Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як вона відпочиває за кордоном. Жінка повідомила, що вона вирушила до США на відпочинок, а її маленький син Лев зараз знаходиться у бабусі.

Відповідними кадрами Даша Квіткова поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Нещодавно українська блогерка заявила про розлучення зі своїм чоловіком Микитою Добриніним, з яким була у шлюбі із закінчення проєкту "Холостяк". На жаль, зіркова пара усвідомила, що в них розійшлися шляхи у житті.

Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын Лев
Ведучий Микита Добринін з дружиною Дашею Квітковою та сином Левом. Фото: Instagram

Але вони залишилися у досить теплих стосунках, адже їх поєднує маленький спільний син Лев. Сама ж Даша Квіткова точно не засмучується та проводить час досить активно. Так, наприклад, днями вона поїхала на відпочинок до США на зустріч із подругою, з якою вона давно не бачилася.

Stories Даші Квіткової
Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

За словами жінки, вона вирішила відпочити від буденності та перезавантажити себе. Даша заявила, що вона залишила свого сина бабусі вперше за рік, та зазначила, що вона вперше в життя залишає свого сина так надовго.

Stories Даші Квіткової
Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

На своїй сторінці в Instagram переможниця шоу "Холостяк–9" розмістила фотографії зі свого відпочинку. Одразу ж у Флориді Даша відправилася на пляж та показала фотографії, на яких можна побачити її фігуру в купальнику на узбережжі Америки.

Stories Даші Квіткової
Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram
Stories Даші Квіткової
Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

На пляж жінка одягнула стильне бікіні чорного кольору, яке підкреслило її струнку фігуру. Також Даша акцентувала свою увагу на тому, що вона наносить спеціальну сонцезахисну олію, щоб безпечно засмагати.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Даша Квіткова поїхала з будинку, де вона жила разом з Микитою Добриніним.

Раніше ми розповідали про те, що дружина Микити Добриніна Даша Квіткова повідомила, що вона ніколи не рекламуватиме.

Також ми повідомляли про те, що відома блогерка Даша Квіткова розповіла про стосунки з Микитою Добриніним після розлучення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB