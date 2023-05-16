Даша Квіткова поїхала на відпочинок без сина – де її дитина

Екс–дружина Микити Добриніна Даша Квіткова під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Українська блогерка та колишня дружина відомого теле– та радіоведучого Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як вона відпочиває за кордоном. Жінка повідомила, що вона вирушила до США на відпочинок, а її маленький син Лев зараз знаходиться у бабусі.

Відповідними кадрами Даша Квіткова поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно українська блогерка заявила про розлучення зі своїм чоловіком Микитою Добриніним, з яким була у шлюбі із закінчення проєкту "Холостяк". На жаль, зіркова пара усвідомила, що в них розійшлися шляхи у житті.

Ведучий Микита Добринін з дружиною Дашею Квітковою та сином Левом. Фото: Instagram

Але вони залишилися у досить теплих стосунках, адже їх поєднує маленький спільний син Лев. Сама ж Даша Квіткова точно не засмучується та проводить час досить активно. Так, наприклад, днями вона поїхала на відпочинок до США на зустріч із подругою, з якою вона давно не бачилася.

Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

За словами жінки, вона вирішила відпочити від буденності та перезавантажити себе. Даша заявила, що вона залишила свого сина бабусі вперше за рік, та зазначила, що вона вперше в життя залишає свого сина так надовго.

Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

На своїй сторінці в Instagram переможниця шоу "Холостяк–9" розмістила фотографії зі свого відпочинку. Одразу ж у Флориді Даша відправилася на пляж та показала фотографії, на яких можна побачити її фігуру в купальнику на узбережжі Америки.

Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

Stories блогерки Даші Квіткової. Фото: скріншот з Instagram

На пляж жінка одягнула стильне бікіні чорного кольору, яке підкреслило її струнку фігуру. Також Даша акцентувала свою увагу на тому, що вона наносить спеціальну сонцезахисну олію, щоб безпечно засмагати.

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