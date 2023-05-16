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Даша Квиткова бросила маленького сына одного: Никита Добрынин знает?

16 мая 2023 15:16
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квиткова уехала на отдых без сына – где ее ребенок
Экс–супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская блогерша и бывшая жена известного теле– и радиоведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как она отдыхает за границей. Женщина сообщила, что она отправилась в США на отдых, а ее маленький сын Лев сейчас находится у бабушки.

Соответствующими кадрами Даша Квиткова поделилась в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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Недавно украинская блогерша заявила о разводе со своим мужем Никитой Добрыниным, с которым была в браке по окончании проекта "Холостяк". К сожалению, звездная пара осознала, что у них разошлись пути в жизни.

Никита Добрынин, Даша Билеткова и их сын Лев
Ведущий Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой и сыном Львом. Фото: Instagram

Но они остались в достаточно теплых отношениях, ведь их объединяет их маленький общий сын Лев. Сама Даша Квиткова точно не расстраивается и проводит время достаточно активно. Так, например, на днях она уехала на отдых в США на встречу с подругой, с которой она давно не виделась.

Stories Даши Цветочной
Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

По словам женщины, она решила отдохнуть от обыденности и перезагрузить себя. Даша заявила, что она оставила своего сына бабушке впервые за год и отметила, что она впервые в жизнь оставляет своего сына так надолго.

Stories Даши Цветочной
Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

На своей странице в Instagram победительница шоу "Холостяк–9" разместила фотографии со своего отдыха. Сразу во Флориде Даша отправилась на пляж и показала фотографии, на которых можно увидеть ее фигуру в купальнике на побережье Америки.

Stories Даши Цветочной
Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram
Stories Даши Цветочной
Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

На пляж женщина надела стильное бикини черного цвета, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Также Даша акцентировала свое внимание на том, что она наносит специальное солнцезащитное масло, чтобы безопасно загорать.

Напомним, мы писали о том, что украинская блогерша Даша Квиткова уехала из дома, где она жила вместе с Никитой Добрыниным.

Ранее мы рассказывали о том, что жена Никиты Добрынина Даша Квиткова сообщила, что она никогда не будет рекламировать.

Также мы сообщали о том, что известная блогерша Даша Квиткова рассказала об отношениях с Никитой Добрыниным после развода.

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