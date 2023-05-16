Даша Квиткова уехала на отдых без сына – где ее ребенок

Экс–супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская блогерша и бывшая жена известного теле– и радиоведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как она отдыхает за границей. Женщина сообщила, что она отправилась в США на отдых, а ее маленький сын Лев сейчас находится у бабушки.

Соответствующими кадрами Даша Квиткова поделилась в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ведущий Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой и сыном Львом. Фото: Instagram

Но они остались в достаточно теплых отношениях, ведь их объединяет их маленький общий сын Лев. Сама Даша Квиткова точно не расстраивается и проводит время достаточно активно. Так, например, на днях она уехала на отдых в США на встречу с подругой, с которой она давно не виделась.

Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

По словам женщины, она решила отдохнуть от обыденности и перезагрузить себя. Даша заявила, что она оставила своего сына бабушке впервые за год и отметила, что она впервые в жизнь оставляет своего сына так надолго.

Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

На своей странице в Instagram победительница шоу "Холостяк–9" разместила фотографии со своего отдыха. Сразу во Флориде Даша отправилась на пляж и показала фотографии, на которых можно увидеть ее фигуру в купальнике на побережье Америки.

Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

Stories блогерши Даши Квитковой. Фото: скриншот из Instagram

На пляж женщина надела стильное бикини черного цвета, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Также Даша акцентировала свое внимание на том, что она наносит специальное солнцезащитное масло, чтобы безопасно загорать.

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