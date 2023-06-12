Холостяк Никита Добрынин расстался

Даша Цветкова и Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Блогер Даша Квиткова официально больше не замужем. Звезда развелась со своим мужем, шоуменом Никитой Добрыниным.

Об этом Квиткова рассказала в Instagram.

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Отношения нейтральные

Блогер Даша Квиткова и ее ведущий Никита Добрынин официально больше не вместе. Пара была в браке два года. Теперь бывшие супруги сохраняют нейтральные отношения и занимаются воспитанием общего сына.

Даша Квиткова официально свободна. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

"Мы официально развелись. Ждем документов. Отношения нейтральные и родительские", — сообщила подписчикам Даша.

Также фолловарам Даша рассказала, что, если снова выйдет замуж, ее поклонники узнают об этом не сразу.

"У меня уже был публичный опыт, и я до сих пор "вывожу" его последствия, и буду это делать еще долго, судя по всему. Поэтому даже, если бы я была влюблена и у меня был мужчина, я бы хотела, чтобы это было тем, что остается сакральным и личным, до того момента, пока я не буду готова рассказать вам, — говорит Даша подписчикам и добавляет, что понимает, что скрывать все на 100% не получится, — я дорожу временем, которое есть сейчас в моей жизни. Я счастлива, вот это главное, одна или нет, это уже неважно" .

Даша Квиткова официально свободна. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

В другом сториз Даша призналась, что сейчас не ходит на свидания.

О том, что в семье блогера и телеведущего не все идеально Даша впервые рассказала в начале этого года. По словам Даши, решение развестись они с Никитой приняли вместе. Причина расставания — "перенасыщенность" друг другом и разный темп жизни.

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила девушка. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Напомним, блогерша Даша Квиткова показала, как становится лучше.

Ранее Квиткова показала счастливые фото из США.