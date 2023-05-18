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Даша Квіткова показала щасливі фото з пляжу в Маямі

18 травня 2023 18:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова показала щасливі фото з пляжу в Маямі
Блогерка Даша Квіткова. Фото: іnstagram.com/kvittkova
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка та екс-дружина ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова продовжує відпочивати у Маямі. Інфлюенсерка ніжиться під пальмами та робить фотосесії в бікіні.

Знімками Даша поділилась на своїй сторінці у Instagram.

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Зірка ніколи не комплексувала демонструвати тіло, коли мала надмірну вагу. Наприклад, так через 10 днів після пологів блогерка показала фігуру у спідньому та закликала любити себе.

Тож тепер Даша гордо розгулює пляжем у бікіні, демонструючи результат спортивних тренувань та дієти.

  • Даша Квіткова у Маямі. Фото: іnstagram.com/kvittkova
  • Даша Квіткова у Маямі. Фото: іnstagram.com/kvittkova
  • Даша Квіткова у Маямі. Фото: іnstagram.com/kvittkova
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Підписники Квіткової неоднозначно відреагували на її фото з Маямі. Дехто порівняв її з "рятувальницею Малібу", а хтось почав непокоїтися через її надмірну худорлявість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На запитання підписників, де її маленький син, Даша відопвіла, що на відпочинок вирушила сама, син залишився із її мамою.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що Даша Квіткова та Микита Добринін розлучаються.

Нещоавно Даша Квіткова показала себе з ведучим та продюсером Євгеном Таллером та одразу ж підігріла чутки про їхній роман після розлучення з Микитою Добриніним.

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