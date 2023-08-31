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Даша Квіткова після масштабної ДТП "засвітила" відверту фотосесію

31 серпня 2023 12:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова після масштабної ДТП "засвітила" відверту фотосесію
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова показала нові відверті фото. Зірка лише за кілка днів після масштабної ДТП, в яке потрапила у центрі Києва, поділилася з фоловерами новим контентом.

Знімками Квіткова поділилася в Instagram.

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У фотосесії, яка здебільшого виконана у чорно-білих кольорах, Квіткова постала у темній сукні без спіднього. Розпущене волосся та мінімум макіяжу доповнили образ.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я мітинг, ти провокація", — підписали фото Квіткова.

Прихильники не упустили можливості залишити комплімент на її сторінці та назвали образ дуже чуттєвим.

Фотосесія вийшла на тлі новини про те що блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.

Очевидці розповідають, що позашляховик Lexus LX проїхав на червоне світло — це і стало причиною ДТП. В аварії є постраждалі, тому відкрито кримінальне провадження.

"Я як і інші учасники ДТП готова нести відповідальність згідно з рішенням суду та уповноважених органів. Всі обставини події офіційно були зафіксовані поліцією, тому розповідати, що я намагаюсь уникнути відповідальності, тому що я не захотіла платити на місці гроші, не є правдою", — сказала Квіткова.

Нагадаємо, потерпіла в ДТП з Квітковою розповіла подробиці аварії та про те, що врятувало їй життя.

Раніше Даша Квіткова розповіла про своє таємниче зникнення. 

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