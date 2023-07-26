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Втратила гроші та стояла на цвяхах: Даша Квіткова розповіла про своє таємниче зникнення

26 липня 2023 13:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Втратила гроші та стояла на цвяхах: Даша Квіткова розповіла про своє таємниче зникнення
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова змусила своїх прихильників похвилюватися, коли зникла з соцмереж на тиждень. На щастя, зірка повернулася та особисто розповіла, якими були останні 7 днів.

Про це стало відомо з Instagram Квіткової.

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Даша розповіла, що вона захворіла, і вперше за час свого блогу так на довго пропадає. Їй було дивно без сторіз та соціальних мережі, але вона була в моменті і обрала себе.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Неважливо, що втратила контракти та гроші. Коли зрозуміла, що погано себе почуваю, на першому місці стояла я, і я мені потрібно було кудись поїхати, потрібен був час на відновлення. Вигорання стається у кожної людини, і це нормально в такий момент обирати себе", — говорить блогерка.

За словами Квіткової, вона спакувала свої з сином Левом речі, і поїхали за місто. Зірка взяла телефон лише для спілкування з мамою. На відпочинку Даша зняла "щоденники", де постає у різних настроях.

"Я весь цей час бачила новини, за 7 днів прочитала 3 книги, подивилася серіали, їла, спала, у мене зі сном раніше були проблеми, виспалась та кайфонула. Все гаразд, я не робила операцій, багато хто про це писав, що ніби я на реабілітації. Я просто поїхала з дитиною на деякий час, потім сина забрав тато і я залишилась сама. Це дуже важливо, ніби крила виросли, адже цей тиждень був мені максимально потрібний", — говорить блогерка.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.

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