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Даша Квиткова после масштабного ДТП "засветила" откровенную фотосессию

31 августа 2023 12:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квиткова после масштабного ДТП "засветила" откровенную фотосессию
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогер Даша Квиткова показала новые откровенные фото. Звезда уже через несколько дней после масштабного ДТП, в которое попала в центре Киева, поделилась с фолловерами новым контентом.

Снимками Квиткова поделилась в Instagram.

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В фотосессии, которая в основном выполнена в черно-белых цветах, Квиткова предстала в темном платье без нижнего белья. Распущенные волосы и минимум макияжа дополнили образ.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я митинг, ты провокация", — подписали фото Квиткова.

Поклонники не упустили возможности оставить комплимент на ее странице и назвали образ очень чувственным.

Фотосессия вышла на фоне новости о том, чтобы блогер Даша Квиткова в Киеве попала в ДТП. Столкнулись новый Lexus LX, за рулем которого находилась Квиткова, две Tesla и Ford Mustang.

Очевидцы рассказывают, что внедорожник Lexus LX проехал на красный свет — это и стало причиной ДТП. В аварии есть пострадавшие, поэтому открыто уголовное производство.

"Я как и другие участники ДТП готова нести ответственность согласно решению суда и уполномоченных органов. Все обстоятельства происшествия официально были зафиксированы полицией, поэтому рассказывать, что я стараюсь избежать ответственности, потому что я не захотела платить на месте деньги, не являюсь правдой", — сказала Квиткова.

Напомним, потерпевшая в ДТП с Квитковой рассказала подробности аварии и о том, что спасло ей жизнь.

Ранее Даша Квиткова рассказала о своем таинственном исчезновении.

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