Даша Квиткова после масштабного ДТП "засветила" откровенную фотосессию
Блогер Даша Квиткова показала новые откровенные фото. Звезда уже через несколько дней после масштабного ДТП, в которое попала в центре Киева, поделилась с фолловерами новым контентом.
Снимками Квиткова поделилась в Instagram.
Смелые фото Квитковой
В фотосессии, которая в основном выполнена в черно-белых цветах, Квиткова предстала в темном платье без нижнего белья. Распущенные волосы и минимум макияжа дополнили образ.
"Я митинг, ты провокация", — подписали фото Квиткова.
Поклонники не упустили возможности оставить комплимент на ее странице и назвали образ очень чувственным.
Фотосессия вышла на фоне новости о том, чтобы блогер Даша Квиткова в Киеве попала в ДТП. Столкнулись новый Lexus LX, за рулем которого находилась Квиткова, две Tesla и Ford Mustang.
Очевидцы рассказывают, что внедорожник Lexus LX проехал на красный свет — это и стало причиной ДТП. В аварии есть пострадавшие, поэтому открыто уголовное производство.
"Я как и другие участники ДТП готова нести ответственность согласно решению суда и уполномоченных органов. Все обстоятельства происшествия официально были зафиксированы полицией, поэтому рассказывать, что я стараюсь избежать ответственности, потому что я не захотела платить на месте деньги, не являюсь правдой", — сказала Квиткова.
Напомним, потерпевшая в ДТП с Квитковой рассказала подробности аварии и о том, что спасло ей жизнь.
Ранее Даша Квиткова рассказала о своем таинственном исчезновении.