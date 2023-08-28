Даша Квіткова потрапила у масштабну ДТП на люксовому авто
Блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Найголовніше — всі живі та здорові
Масштабна ДТП сталася у столиці поблизу станції метро "Академмістечко". На перехресті зіткнулися чотири дорогих авто.
Очевидці розповідають, що позашляховик Lexus LX проїхав на червоне світло — це і стало причиною ДТП. В аварії є постраждалі, тому відкрито кримінальне провадження.
Блогерка Даша Квіткова вийшла на зв'язок з фоловерами і розповіла подробиці інциденту. За словами інфлюєнсерки, вона їхала до подруги у пологовий будинок на виписку, коли сталася ДТП.
"Повертала на перехресті, їхала останньою, була в потоці. За секунду мені у бік Lexus, за яким я була за кермом, в'їхали дві машини: це Mustang та Tesla. Скарг на самопочуття від усіх учасників ДТП не надходило, окрім дівчини-пасажирки однієї з автівок, яка наполягала на виплаті їй грошової компенсації на місці, через отриманий забій руки (ми ще чекаємо результати медичного обстеження)", — говорить блогерка і додає, що дівчина пропонувала, якщо зірка заплатить гроші на місці, то вона готова забрати свою заяву.
"Я відмовилась це робити. Я ніколи не вирішую питання грошима чи "відмазуванням". Я завжди чесна з собою та з вами, і в будь-яких відносинах, особливо правових. Я нікому не грубила та не розмовляла ні з ким некоректно", — говорить зірка.
Машина Квіткової була на тест-драйві, Даша надала всі документи працівникам поліції.
"Я як і інші учасники ДТП готова нести відповідальність згідно з рішенням суду та уповноважених органів. Всі обставини події офіційно були зафіксовані поліцією, тому розповідати, що я намагаюсь уникнути відповідальності, тому що я не захотіла платити на місці гроші, не є правдою", — додала Квіткова.
Нагадаємо, учасник відомого проєкту "Леви на джипі" Микола Зирянов потрапив у ДТП. Інцидент стався у центрі Києва на Печерську.
Раніше Остап Ступка дав перше інтерв'ю після фатальної ДТП.