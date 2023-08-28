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Даша Квіткова потрапила у масштабну ДТП на люксовому авто

28 серпня 2023 12:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова потрапила у масштабну ДТП на люксовому авто
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Масштабна ДТП сталася у столиці поблизу станції метро "Академмістечко". На перехресті зіткнулися чотири дорогих авто.

 

Даша Квіткова потрапила у ДТП. Фото: Telegram/Труха/Київ

Очевидці розповідають, що позашляховик Lexus LX проїхав на червоне світло — це і стало причиною ДТП. В аварії є постраждалі, тому відкрито кримінальне провадження.

Блогерка Даша Квіткова вийшла на зв'язок з фоловерами і розповіла подробиці інциденту. За словами інфлюєнсерки, вона їхала до подруги у пологовий будинок на виписку, коли сталася ДТП.

"Повертала на перехресті, їхала останньою, була в потоці. За секунду мені у бік Lexus, за яким я була за кермом, в'їхали дві машини: це Mustang та Tesla. Скарг на самопочуття від усіх учасників ДТП не надходило, окрім дівчини-пасажирки однієї з автівок, яка наполягала на виплаті їй грошової компенсації на місці, через отриманий забій руки (ми ще чекаємо результати медичного обстеження)", — говорить блогерка і додає, що дівчина пропонувала, якщо зірка заплатить гроші на місці, то вона готова забрати свою заяву.

 

Блогерка Даша Квіткова прокоментувала масштабну ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова прокоментувала масштабну ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова прокоментувала масштабну ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова прокоментувала масштабну ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова прокоментувала масштабну ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я відмовилась це робити. Я ніколи не вирішую питання грошима чи "відмазуванням". Я завжди чесна з собою та з вами, і в будь-яких відносинах, особливо правових. Я нікому не грубила та не розмовляла ні з ким некоректно", — говорить зірка.

Машина Квіткової була на тест-драйві, Даша надала всі документи працівникам поліції.

"Я як і інші учасники ДТП готова нести відповідальність згідно з рішенням суду та уповноважених органів. Всі обставини події офіційно були зафіксовані поліцією, тому розповідати, що я намагаюсь уникнути відповідальності, тому що я не захотіла платити на місці гроші, не є правдою", — додала Квіткова.

Нагадаємо, учасник відомого проєкту "Леви на джипі" Микола Зирянов потрапив у ДТП. Інцидент стався у центрі Києва на Печерську.

Раніше Остап Ступка дав перше інтерв'ю після фатальної ДТП.

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