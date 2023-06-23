Холостяк: Схудла Даша Квіткова розповіла про целюліт

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова часто ділиться з прихильниками фото зі спортзалу. Колишня дружина Микити Добриніна не соромиться того, який вигляд мала до свого схуднення.

Знімками у своїй колишній вазі блогерка поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Не могла нормально піднятися сходами

Квіткова говорила, що коли їй стає сумно, вона прямує до спортзалу і позбавляється стресу напруженими тренуваннями. За словами зірки, раніше її тіло було менш витривалим.

Даша Квіткова до своїх активних тренувань. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Пам'ятаю себе в цьому тілі, і воно теж прекрасне, але особисто мені було важко, саме фізично, я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло просто було слабким і не витривалим, порівняно з тим, що зараз", — говорить блогерка.

Підписники запитали, чи є у Квіткової целюліт, на що зірка також мала відверту відповідь:

"Він є, і його добре видно при поганому освітлені, і на 100 відсотків він не піде. Ми жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок — не захворювання, а фізіологічна норма, вторинна статева ознака, тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин не можливо!", — переконує Даша Квіткова.

Нагадаємо, Даша Квіткова поділилася з прихильниками думками стосовно того, яке майбутнє чекає на неї з колишнім чоловіком. Головний пріоритет, за словами інфлюенсерки, це їхній спільний син.

Раніше Квіткова показала щасливі фото із США.