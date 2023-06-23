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Даша Квиткова показала, как выглядела до похудения, и рассказала о целлюлите

23 июня 2023 13:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Холостяк: Похудела Даша Цветкова рассказала о целлюлите
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогер Даша Квиткова часто делится с поклонниками фото из спортзала. Бывшая жена Никиты Добрынина не стесняется того, как выглядела до своего похудения.

Снимками в своем прежнем весе блогер поделилась в своем Instagram.

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Не могла нормально подняться по лестнице

Квиткова говорила, что когда ей становится грустно, она идет в спортзал и борется со стрессом напряженными тренировками. По словам звезды, раньше ее тело было менее выносливым.

 

Даша Квиткова до своих активных тренировок. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Помню себя в этом теле, и оно тоже прекрасно, но лично мне было тяжело, именно физически, я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело просто было слабым и невыносливым по сравнению с тем, что сейчас", — говорит блогер.

Подписчики спросили, есть ли у Квитковой целлюлит, на что звезда также откровенно ответила:

"Он есть, и его хорошо видно при плохом освещении, и на 100 процентов он не уйдет. Мы женщины, и это является нормой. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин — не заболевание, а физиологическая норма, вторичный половой признак, поэтому избавиться навсегда от тоненькой прослойки целлюлитных клеток невозможно!", – убеждает Даша Квиткова.

 

Напомним, Даша Квиткова поделилась с поклонниками мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем. Главный приоритет, по словам инфлюэнсерши, это их общий сын.

Ранее Квиткова показала счастливые фото из США.

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