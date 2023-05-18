Даша Квиткова показала счастливые фото с пляжа в Майами

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша и экс-жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова продолжает отдыхать в Майами. Инфлюэнсер нежится под пальмами и делает фотосессии в бикини.

Снимками Даша поделилась на своей странице в Instagram .

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Звезда никогда не комплексовала демонстрировать тело, даже, когда имела избыточный вес. Например, так через 10 дней после родов блоггер показала фигуру в белье и призвала любить себя.

Теперь Даша гордо разгуливает по пляжу в бикини, демонстрируя результат спортивных тренировок и диеты.

Даша Цветкова в Майами. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Цветкова в Майами. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Цветкова в Майами. Фото: instagram.com/kvittkova 1/3 _ 3

Подписчики Квитковой неоднозначно отреагировали на ее фото из Майами. Кое-кто сравнил ее со "спасительницей Малибу", а кто-то начал беспокоиться из-за ее чрезмерной худобы.

На вопрос подписчиков, где ее маленький сын, Даша ответила, что на отдых отправилась сама, сын остался с ее мамой.

Напомним, в начале года стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин разводятся.

Недавно Даша Квиткова показала себя с ведущим и продюсером Евгением Таллером и сразу подогрела слухи об их романе после развода с Никитой Добрыниным.