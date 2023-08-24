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Даша Квіткова розповіла про діагноз, з яким її син опинився у лікарні

24 серпня 2023 16:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова розповіла про діагноз, з яким її син опинився у лікарні
Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова розповіла, який діагноз поставили їхньому з Нікітою Добриніним сину. Малюк вже кілька днів перебуває у лікарні.

Подробицями хвороби сина Квіткова поділилася у Instagram.

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У сльозах сповзла по стіні

Нещодавно маленький Лев потрапив до лікарні. Лікарі виявили у сина Даші Квіткової та Нікіти Добриніна односторонню пневмонію.

 

Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Син Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я просто у сльозах сповзла по стіні, коли лікар сказав, що у Лева підозра на пневмонію і треба госпіталізувати його. У Лева одностороння пневмонія, тому зараз він у лікарні. Тому ці дні ми тусуємося так", — поділилася Даша.

Квіткова сказала, що її син почувається вже набагато краще.

"Так проходили наші дні. Сподіваюся, що сьогодні день буде без температури. Сподіваюся, що на днях ми з Левом повернемося додому", — зазначила Даша.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.

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