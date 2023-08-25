Учасники проєкту "Леви на Джипі". Фото: instagram.com/lvi_na_jeepe/

Учасник відомого проєкту "Леви на джипі" Микола Зирянов потрапив у ДТП. Інцидент стався у центрі Києва на Печерську.

Відео ДТП з'явилося у соцмережах.

Читайте також:

Зірка YouTube потрапив у ДТП

На кадрах видно дві розтрощені автівки, які стоять посеред дороги. Водії вийшли з машин та з кимось говорять по телефону.

"Автівки добряче потрощило. Хто винен — поки невідомо. Швидка і копи на місці", — йдеться у дописі в пабліку у Телеграм.

Учасник проєкту "Леви на Джипі" потрапив у ДТП в центрі Києва. Фото: Telegram/Труха/Київ

Микола Зирянов — стендап-комік, сценарист, резидент каналу "Леви на джипі" та засновник благодійного фонду LNJ.

Цього року відомий український YouTube-канал "Леви на джипі" встановив рекорд. Учасники проєкту одяглися у вишиванки та до Дня Незалежності провели десятигодинний стрім, під час якого зібрали велику суму грошей на допомогу Збройним силам України.

"Леви на джипі" — це українськомовний YouTube-канал, який був заснований трьома коміками: Андрієм Лузаном, Валентином Міхієнком та Миколою Зіряновим

YouTube-канал активно допомагає українській армії під час повномасштабної війни, створює нові проєкте та українськомовний контент.

Нагадаємо, у ДТП серйозно постраждала відома російська співачка.

Раніше Остап Ступка дав перше інтерв'ю після фатальної ДТП.