Даша Квиткова попала в масштабное ДТП на люксовом авто

Блоггерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова в Киеве попала в ДТП. Столкнулись новый Lexus LX, за рулем которого находилась Квиткова, две Tesla и Ford Mustang.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Масштабное ДТП произошло в столице возле станции метро "Академгородок". На перекрестке столкнулись четыре дорогих автомобиля.

Даша Квиткова попала в ДТП. Фото: Telegram/Труха/Киев

Очевидцы рассказывают, что внедорожник Lexus LX проехал на красный свет — это и стало причиной ДТП. В аварии есть пострадавшие, поэтому открыто уголовное производство.

Блогер Даша Квиткова вышла на связь с фолловерами и рассказала подробности инцидента. По словам инфлюэнсера, она ехала к подруге в роддом на выписку, когда произошло ДТП.

"Поворачивала на перекрестке, ехала последней, была в потоке. Через секунду мне в бок Lexus, за которым я была за рулем, въехали две машины: Mustang и Tesla. Жалоб на самочувствие от всех участников ДТП не поступало, кроме девушки-пассажира одного из автомобилей, которая настаивала на выплате ей денежных компенсаций на месте, из-за полученного ушиба руки (мы еще ждем результаты медицинского обследования)", — говорит блогер и добавляет, что девушка предлагала, если звезда заплатит деньги на месте, то она готова забрать свое заявление.

Блогер Даша Квиткова прокомментировала масштабное ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова прокомментировала масштабное ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова прокомментировала масштабное ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова прокомментировала масштабное ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова прокомментировала масштабное ДТП. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я отказалась это делать. Я никогда не решаю вопрос деньгами или "отмазыванием". Я всегда честна с собой и с вами, и в любых отношениях, особенно правовых. Я никому не грубила и не говорила некорректно", — говорит звезда.

Машина Квитковой была на тест-драйве, Даша предоставила все документы сотрудникам полиции.

"Я как и другие участники ДТП готова нести ответственность согласно решению суда и уполномоченных органов. Все обстоятельства происшествия официально были зафиксированы полицией, поэтому рассказывать, что я стараюсь избежать ответственности, потому что я не захотела платить на месте деньги, не есть правдой", — добавила Квиткова.

Напомним, участник известного проекта "Леви на джипі" Николай Зырянов попал в ДТП. Инцидент произошел в центре Киева на Печерске.

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