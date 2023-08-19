Кохання переможе: Даша Квіткова засвітила підтягнуте тіло у спідньому

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова знялась у відвертій фотосесії. Красуня позувала у білому спідньому, демонструючи підтягнуте тіло.

Знімками Квіткова поділилася в Instagram.

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Спокуслива фотосесія

Блогерка Даша Квіткова здивувала підписників спокусливою фотосесією. На фото зірка приміряла білу білизну та доповнила образ білим піджаком.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Кохання переможе", — підписала Даша світлини, маючи на увазі рожеве татуювання на стегнах.

Не всі прихильники оцінили зйомку, декому здалося, що Даша неправильно одягнула білизну, і варто б було зробити вибір у бік іншого фасону.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

До речі, під час бесіди з фоловерами блогерка розповіла подробиці, наскільки змінилися її харчові вподобання і чи полюбляє вона "перчик ыз ковбаскою".

"Це моє улюблене комбо, але після якого мені зле, тому все виключила з раціону. Зараз ковбасок та м'яса майже немає, іноді дозволяю собі м'ясо, коли дуже хочеться. Я звикла без цього, мене вже і не сильно тягне, навіть, коли проходжу повз вітрини з ковбаскою", — розповіла Квіткова.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.