Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кохання переможе: Даша Квіткова засвітила підтягнуте тіло у спідньому arrow

Кохання переможе: Даша Квіткова засвітила підтягнуте тіло у спідньому

19 серпня 2023 11:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кохання переможе: Даша Квіткова засвітила підтягнуте тіло у спідньому
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова знялась у відвертій фотосесії. Красуня позувала у білому спідньому, демонструючи підтягнуте тіло.

Знімками Квіткова поділилася в Instagram.

Читайте також:

Спокуслива фотосесія

Блогерка Даша Квіткова здивувала підписників спокусливою фотосесією. На фото зірка приміряла білу білизну та доповнила образ білим піджаком.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Кохання переможе", — підписала Даша світлини, маючи на увазі рожеве татуювання на стегнах.

Не всі прихильники оцінили зйомку, декому здалося, що Даша неправильно одягнула білизну, і варто б було зробити вибір у бік іншого фасону.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

До речі, під час бесіди з фоловерами блогерка розповіла подробиці, наскільки змінилися її харчові вподобання і чи полюбляє вона "перчик ыз ковбаскою".

"Це моє улюблене комбо, але після якого мені зле, тому все виключила з раціону. Зараз ковбасок та м'яса майже немає, іноді дозволяю собі м'ясо, коли дуже хочеться. Я звикла без цього, мене вже і не сильно тягне, навіть, коли проходжу повз вітрини з ковбаскою", — розповіла Квіткова.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз