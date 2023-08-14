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Лісова пожежа: Даша Квіткова вразила спокусливою фотосесію із сірником в зубах

14 серпня 2023 16:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лісова пожежа: Даша Квіткова вразила спокусливою фотосесію із сірником в зубах
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова порадувала прихильників черговою фотосесією. Красуня знялась у стильній сукні та з цікави реквізитом.

Знімками Квіткова поділилася в Instagram.

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Блогерка Даша Квіткова вразила спокусливою зйомкою: зірка приміряла прозору сукню, зробила високий хвіст, а образ доповнила палаючим сірником.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Як тобі вдається приборкати мене — лісову пожежу,так, що я розтікаюся лагідним потоком. "Молко та Мед", — підписала фото рядком поетеси Рупі Каур, Квіткова.

Підписники засипали зірку компліментами, назвавши її "найкращою" та порівнявши з акторкою Мерилін Монро.

Дівчина раніше попросила не приписувати їй романів, доки вона сама не повідомить про це.

"З чоловіками, з якими мене можна побачити і з якими я спілкуюсь, мене нічого не об'єднує, окрім спілкування та дружби. Ними я точно не заповнюю нічого. Давайте зробимо так: поки ви особисто від мене не побачите якогось підтвердження чого-небудь — не приписуйте мені романів. Я буду вдячна за розуміння", — наголосила Квіткова.

Микита Добринін та Даша Квіткова офіційно розлучилися. Експодружжя познайомилося під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.

Раніше Даша Квіткова розповіла про своє таємниче зникнення.

Нагадаємо, Даша Квіткова поділилася з прихильниками думками стосовно того, яке майбутнє чекає на неї з колишнім чоловіком. 

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