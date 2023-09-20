Даша Квиткова ошеломила идеальным телом в горячих источниках Исландии

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова отправилась в путешествие. Звезда прибыла в Исландию, поездку в которую планировала несколько месяцев.

Снимками из страны Квиткова поделилась в Instagram.

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Звезда опубликовала несколько фотографий из горячих источников Рейкьявика. На фото Квиткова позирует в ярком оранжевом бикини. Фото получились атмосферными, а поклонники не удержались от комплиментов безупречной фигуре звезды.

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Подписчики Квитковой не жалели для нее комплиментов. Фото: instagram.com/kvittkova/

Кстати, Квиткова в свое время отметила, что после того, как набрала мышцы, ее вес составляет 52 килограмма при росте 165 сантиметров. Даша вспомнила, как чувствовала себя, когда не занималась спортом.

"Мне было тяжело, именно физически, я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело просто было слабым и невыносливым по сравнению с тем, что сейчас", — говорит блогер.

Подписчики спросили, есть ли у Квитковой целлюлит, на что звезда ответила:

"Он есть, и его хорошо видно при плохом освещении, и на 100 процентов он не уйдет. Мы женщины, и это норма. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин — не заболевание, а физиологическая норма, вторичный половой признак, поэтому избавиться навсегда тоненькой прослойки целлюлитных клеток невозможно!", — убеждает Даша Квиткова.

Ранее Даша Квиткова поразила соблазнительной фотосессией со спичкой в зубах.

Напомним, Даша Квиткова засветила подтянутое тело в нижнем белье.