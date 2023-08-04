Даша Квіткова продемонструвала ідеальне тіло на відпочинку в Буковелі

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова відпочила на курорті в Буковелі. Красуня разом з подругами засмагала біля басейну та робила імпровізовану фотосесію.

Знімками Квіткова похизувалася в Instagram.

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Впевнена у собі зірка

Даша у кадрі позує в чорному купальнику та у всій красі демонструє спокусливу фігуру. До речі, своїх недоліків шкіри зірка соцмереж не соромиться.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Хто питав про розтяжки. Абсолютно мене не бентежать, нічого не планую з ними робити, я з ними дружу", — прокоментувала світлину, на якій помітні розтяжки, Даша.

Квіткова відверто ділиться з фоловерами подробицями свого самовдосконалення. Так, зірка зазначила, що після того, як набрала мязи, її вага становить 52 кілограми при зрості 165 сантиметрів.

Даша пригадала, як почувалася, коли не займалася спортом.

"Мені було важко, саме фізично, я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло просто було слабким і невитривалим, порівняно з тим, що зараз", — говорить блогерка.

Підписники запитали, чи є у Квіткової целюліт, на що зірка відповіла:

"Він є, і його добре видно при поганому освітлені, і на 100 відсотків він не піде. Ми жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок — не захворювання, а фізіологічна норма, вторинна статева ознака, тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин неможливо!" — переконує Даша Квіткова.

Раніше Даша Квіткова розповіла про своє таємниче зникнення.

Нагадаємо, Даша Квіткова поділилася з прихильниками думками стосовно того, яке майбутнє чекає на неї з колишнім чоловіком.