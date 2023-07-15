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Даша Квіткова розсекретила свою вагу

15 липня 2023 16:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова розсекретила свою вагу
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова щодня знаходить час для спорту. За словами інфлюенсерки, сам тренування допомагають їй долати стрес.

Як активний спосіб життя змінив її, блогерка розповіла у своєму Instagram.

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Нічого приховувати

Після того, як Даша стала ходити у спортзал та ділитися своїми тренування, підписники почали розпитувати її, якою є зараз її вага та об'єми. Блогерка не стала приховувати цю інформацію.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

У своєму дописі, Квіткова зазначила, що після того, як набрала мязи, її вага складає 52 кілограми при зрості 165 сантиметрів.

Даша пригадала, як почувалася, коли не займался спортом.

"Мені було важко, саме фізично, я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло просто було слабким і не витривалим, порівняно з тим, що зараз", — говорить блогерка.

Підписники запитали, чи є у Квіткової целюліт, на що зірка відповіла:

"Він є, і його добре видно при поганому освітлені, і на 100 відсотків він не піде. Ми жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок — не захворювання, а фізіологічна норма, вторинна статева ознака, тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин не можливо!", — переконує Даша Квіткова.

Також Даша зізналася, що в майбутньому знову б хотіла стати мамою і тепер вона краще перенесе вагітність, адже її тіло підготоване.

"Я собі зараз дуже вдячна, що якщо (ні, коли) так станеться у моєму житті, що я знову буду вагітна - моє тіло буде готове до навантаження, мої м'язи не будуть слабкими і спина все витримає", — написала у соцмережі інфлюенсерка.

Раніше переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова відсвяткувала день народження. Красуні виповнилося 25 років.

Нагадаємо, Даша Квіткова поділилася з прихильниками думками стосовно того, яке майбутнє чекає на неї з колишнім чоловіком. 

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