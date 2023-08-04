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Даша Квиткова продемонстрировала идеальное тело на отдыхе в Буковеле

4 августа 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квиткова продемонстрировала идеальное тело на отдыхе в Буковеле
Блогер Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогер Даша Квиткова отдохнула на курорте в Буковеле. Красавица вместе с подругами загорала у бассейна и делала импровизированную фотосессию.

Снимками Квиткова похвасталась в Instagram.

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Даша в кадре позирует в черном купальнике и во всей красе демонстрирует соблазнительную фигуру. Кстати, своих недостатков кожи звезда соцсетей не стесняется.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Кто спрашивал о растяжках. Совершенно меня не смущают, ничего не планирую с ними делать, я с ними дружу", — прокомментировала фотографию, на которой заметны растяжки, Даша.

Квиткова откровенно делится с фолловерами подробностями своего самосовершенствования. Так, звезда отметила, что после того, как набрала мышцы, ее вес составляет 52 килограмма при росте 165 сантиметров.

Даша вспомнила, как чувствовала себя, когда не занималась спортом.

"Мне было тяжело, именно физически, я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело просто было слабым и невыносливым, по сравнению с тем, что сейчас", — говорит блоггер.

Подписчики спросили, есть ли у Квитковой целлюлит, на что звезда ответила:

"Он есть, и его хорошо видно при плохом освещении, и на 100 процентов он не уйдет. Мы женщины, и это норма. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин — не заболевание, а физиологическая норма, вторичный половой признак, поэтому избавиться навсегда тоненькой прослойки целлюлитных клеток невозможно!" – убеждает Даша Квиткова.

Ранее Даша Квиткова рассказала о своем таинственном исчезновении.

Напомним, Даша Квиткова поделилась с фанатами мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем.

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