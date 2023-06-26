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Даша Квіткова розповіла, чи зраджувала Добриніну у шлюбі

26 червня 2023 12:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Даша Квіткова розповіла, чи зраджувала Добриніну у шлюбі
Даша Квіткова та Нікіта Добринін в шлюбі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, блогерка Даша Квіткова офіційно розлучилась з шоуменом Нікітою Добриніним. Пара була в шлюбі два роки та виховує сина. В мережі шириться інформація про те, що Квіткова зраджувала Добриніну. Всі крапки над "і" Даша розставила у своїх соцмережах.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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За словами зіркового блогера Богдана Беспалова Даша почала зустрічатися з ресторатором Євгеном Таллером. І наче це стало причиною розлучення з Добриніним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Будинок колишньої зіркової пари нібито виставлено на продаж, а права на квартиру Даша та Нікіта розділили навпіл. 

Даша Квіткова відреагувала на "пліткову спільноту Беспалова". Блогерка заявила, що вона ніколи не зраджувала в шлюбі з Нікітою. Також Даша повідомила, що ніколи не була і не є в стосунках з Євгеном. 

"Хєрня, висмоктана з пальця", — прокоментувала  інформацію Беспалова Квіткова. 

Скриншот: Instagram/kvittkova

Нагадаємо, раніше ми писали, чи прийме Даша Квіткова нову обраницю Нікіти Добриніна. Також ми розповідали, що Даша Квіткова у мінісукні влаштувала фотосесію на тлі хмарочосів.

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