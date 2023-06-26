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Даша Квиткова рассказала, изменяла ли Добрынину в браке

26 июня 2023 12:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Даша Квиткова рассказала, изменяла ли Добрынину в браке
Даша Квиткова и Никита Добрынин в браке. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне, блогерша Даша Квиткова официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным. Пара была в браке два года и воспитывает сына. В сети распространяется информация о том, что Квиткова изменяла Добрынину. Все точки над "і"  Даша расставила в своих соцсетях.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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По словам звездного блогера Богдана Беспалова Даша начала встречаться с ресторатором Евгением Таллером. И будто это стало причиной  развода с Добрыниным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дом бывшей звездной пары якобы выставлен на продажу, а права на квартиру Даша и Никита разделили пополам.

Даша Квиткова отреагировала на "сообщество сплетен Беспалова". Блогерша заявила, что она никогда не изменяла в браке с Никитой. Также Даша сообщила, что никогда не была и не находится в отношениях с Евгением.

"Херня, высосанная из пальца", — прокомментировала информацию Беспалова Квиткова.

Скриншот: Instagram/kvittkova

Напомним, ранее мы писали, примет ли Даша Квиткова новую избранницу Никиты Добрынина. Также мы рассказывали, что Даша Квиткова в мини-платье устроила фотосессию на фоне небоскребов.

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