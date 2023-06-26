Даша Квиткова рассказала, изменяла ли Добрынину в браке
Накануне, блогерша Даша Квиткова официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным. Пара была в браке два года и воспитывает сына. В сети распространяется информация о том, что Квиткова изменяла Добрынину. Все точки над "і" Даша расставила в своих соцсетях.
Соответствующие сториз появились в ее Instagram.
Предала ли Квиткова
По словам звездного блогера Богдана Беспалова Даша начала встречаться с ресторатором Евгением Таллером. И будто это стало причиной развода с Добрыниным.
Дом бывшей звездной пары якобы выставлен на продажу, а права на квартиру Даша и Никита разделили пополам.
Даша Квиткова отреагировала на "сообщество сплетен Беспалова". Блогерша заявила, что она никогда не изменяла в браке с Никитой. Также Даша сообщила, что никогда не была и не находится в отношениях с Евгением.
"Херня, высосанная из пальца", — прокомментировала информацию Беспалова Квиткова.
Напомним, ранее мы писали, примет ли Даша Квиткова новую избранницу Никиты Добрынина. Также мы рассказывали, что Даша Квиткова в мини-платье устроила фотосессию на фоне небоскребов.