Даша Квиткова рассказала, изменяла ли Добрынину в браке

Даша Квиткова и Никита Добрынин в браке. Фото: Google

Накануне, блогерша Даша Квиткова официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным. Пара была в браке два года и воспитывает сына. В сети распространяется информация о том, что Квиткова изменяла Добрынину. Все точки над "і" Даша расставила в своих соцсетях.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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По словам звездного блогера Богдана Беспалова Даша начала встречаться с ресторатором Евгением Таллером. И будто это стало причиной развода с Добрыниным.

Дом бывшей звездной пары якобы выставлен на продажу, а права на квартиру Даша и Никита разделили пополам.

Даша Квиткова отреагировала на "сообщество сплетен Беспалова". Блогерша заявила, что она никогда не изменяла в браке с Никитой. Также Даша сообщила, что никогда не была и не находится в отношениях с Евгением.

"Херня, высосанная из пальца", — прокомментировала информацию Беспалова Квиткова.

Скриншот: Instagram/kvittkova

Напомним, ранее мы писали, примет ли Даша Квиткова новую избранницу Никиты Добрынина. Также мы рассказывали, что Даша Квиткова в мини-платье устроила фотосессию на фоне небоскребов.