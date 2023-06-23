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Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Микити Добриніна

23 червня 2023 20:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Холостяк: Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Микити Добриніна
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерка Даша Квіткова відповіла на відверті запитання підписників. Не оминули фанати тему стосунків інфлюенсерки з її колишні чоловіком, шоуменом Микитою Добриніним.

Відповідну публікацію Даша запостила у своєму Instagram сторіз.

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Ніхто не замінить маму та тата

Даша Квіткова після розлучення з Микитою Добриніним заявила, що головний пріоритет тепер у стосунках з колишнім чоловіком — це їхній спільний син Лев. Але вона не проти, якщо у Микити Добриніна буде нова обраниця, яка зробить його щасливим.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я вчусь довіряти. Буду рада, якщо Нікіта буде щасливий і в нього буде інша жінка. Головне, щоб вона добре ставилася до нашого сина, і я б хотіла бути з нею знайома, що просто розуміти, яка це людина, і з ким залишається син. Того самого, гадаю, хотів би і Нікіта. Леву ніхто не замінить маму та тата, але я буду рада, якщо у нього будуть з'являтися нові друзі, які будуть до нього ставитися з душею і любов'ю", — сказала Квіткова.

Також Даша зізналася, що в майбутньому знову б хотіла стати мамою.

"Я собі зараз дуже вдячна, що якщо (ні, коли) так станеться у моєму житті, що я знову буду вагітна - моє тіло буде готове до навантаження, мої м'язи не будуть слабкими і спина все витримає", — написала у соцмережі інфлюенсерка.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.

Нагадаємо, Даша Квіткова поділилася з прихильниками думками стосовно того, яке майбутнє чекає на неї з колишнім чоловіком. 

Раніше Квіткова показала щасливі фото із США.

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