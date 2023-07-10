Даша Квиткова рассказала, как Никита Добрынин поздравил ее с днем рождения
Победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова отпраздновала день рождения. Красавице исполнилось 25 лет.
Какие подарки получила, Даша рассказала в своем Instagram.
Подарок от экс-возлюбленного
Даша Квиткова рассказала, что не планировала устраивать громкую вечеринку по поводу своего праздника. Просто ее день рождения совпал с выходным, и она отправилась развлекаться с друзьями.
Фоловеры спросили, как поздравил блогера ее экс-супруг Никита Добрынин. На что Даша ответила:
"Никита с утра подарил цветы, когда забирал Левчика к себе" — сказала победительница шоу "Холостяк".
Себе же Даша пожелала простых, но важных вещей.
"Пожелала, чтобы все сложилось так, как должно сложиться. А я просто расслабилась и получала удовольствие", — прокомментировала Квиткова.
Даша Квиткова несколько недель назад рассказала, что официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным.
Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила девушка. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.
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