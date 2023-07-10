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Даша Квиткова рассказала, как Никита Добрынин поздравил ее с днем рождения

10 июля 2023 16:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квиткова рассказала, как Никита Добрынин поздравил ее с днем рождения
Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова отпраздновала день рождения. Красавице исполнилось 25 лет.

Какие подарки получила, Даша рассказала в своем Instagram.

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Даша Квиткова рассказала, что не планировала устраивать громкую вечеринку по поводу своего праздника. Просто ее день рождения совпал с выходным, и она отправилась развлекаться с друзьями.

Фоловеры спросили, как поздравил блогера ее экс-супруг Никита Добрынин. На что Даша ответила:

"Никита с утра подарил цветы, когда забирал Левчика к себе"  — сказала победительница шоу "Холостяк".

Себе же Даша пожелала простых, но важных вещей.

"Пожелала, чтобы все сложилось так, как должно сложиться. А я просто расслабилась и получала удовольствие", — прокомментировала Квиткова.

 

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как отметила день рождения. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как отметила день рождения. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как отметила день рождения. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как отметила день рождения. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как отметила день рождения. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как отметила день рождения. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова несколько недель назад рассказала, что официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным.

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила девушка. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были 17 лет вместе. Бывшие влюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луну.

Ранее бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Тревисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.

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