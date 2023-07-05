Розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерка Даша Квіткова поспілкувалася з підписниками на тему свого особистого життя. Фанати поцікавилися, чому серед друзів дівчини так багато хлопців, і чи є з кимось з них у неї роман.

Відповідь Даша запостила у своєму Instagram сторіз.

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Нічого, крім дружби

Даша Квіткова кілька тижнів тому розповіла, що офіційно розлучилася з шоуменом Нікітою Добриніним. Пара виховує сина. Після цього пішли чутки, що серце зірки не вільне. Адже вона часто перебуває у компанії чоловіків.

"З чоловіками, з якими мене можна побачити і з якими я спілкуюсь, мене нічого не об'єднує, окрім спілкування та дружби. Ними я точно не заповнюю нічого", — сказала Даша.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Дівчина попросила не приписувати їй романів, доки вона сама не повідомить про це.

"Давайте зробимо так: поки ви особисто від мене не побачите якогось підтвердження чого-небудь — не приписуйте мені романів. Я буду вдячна за розуміння", — наголосила Квіткова.

Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.

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