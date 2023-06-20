Холостяк: Даша Квиткова рассказала, какое продолжение будет ее история с Никитой Добрыниным

Никита Добрынин и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Блогер Даша Квиткова поделилась с поклонниками мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем. Главный приоритет, по словам инфлюэнсера, это их общий сын.

Фото, на котором позирует с бумагами о разводе, Даша запостила в своем Instagram стороз.

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Благодарна за все моменты

Даша Квиткова и ее бывший муж, ведущий Никита Добрынин, были в браке два года. Теперь бывшие супруги сохраняют нейтральные отношения.

"С сегодняшнего дня у нашей истории только одно продолжение: родители самого прекрасного мальчика. Ну а я с сегодняшнего дня официально разведена. Я благодарна за все моменты, какими бы они ни были", — подписала фотография Квиткова.

Даша Квиткова. Скриншот instagram.com/kvittkova/

В одном из следующих стороз с сыном Даша призналась, что не спит уже много ночей.

"Рекордсмен по бессоннице — это я, не сплю уже который день. А он — мое утешение с утра нормально открыть глаза и встать с кровати", — поделилась блогер.

Уже через несколько часов Квиткова выставила новую фотосессию в откровенном образе и похвасталась подкаченной фигурой.

О том, что в семье блогера и телеведущего не все идеально, Даша впервые рассказала в начале этого года. По словам Даши, решение развестись они с Никитой приняли вместе. Причина развода — "перенасыщенность" друг другом и разный темп жизни.

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила девушка. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Напомним, блогер Даша Квиткова показала, как становится лучше.

Ранее Квиткова показала счастливые фото из США.