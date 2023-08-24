Даша Квиткова рассказала о диагнозе, с которым ее сын оказался в больнице

Блогер Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова рассказала, какой диагноз поставили их с Никитой Добрыниным сыну. Малыш уже несколько дней находится в больнице.

Подробностями болезни сына Квиткова поделилась в Instagram.

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В слезах сползла по стене

Недавно маленький Лев попал в больницу. Врачи обнаружили у сына Даши Квитковой и Никиты Добрынина одностороннюю пневмонию.

Блогер Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/kvittkova/

Сын Даши Квитковой. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и надо госпитализировать его. У Льва односторонняя пневмония, поэтому сейчас он в больнице. Поэтому эти дни мы тусуемся так", — поделилась Даша.

Квиткова сказала, что ее сын чувствует себя уже гораздо лучше.

"Так проходили наши дни. Надеюсь, что сегодня день будет без температуры. Надеюсь, что на днях мы со Львом вернемся домой", — отметила Даша.

Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.

Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.