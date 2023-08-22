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Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапив до лікарні

22 серпня 2023 20:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Син Даші Квіткової та Микити Добриніна потрапив до лікарні
Блогерка Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведучий Нікіта Добринін розповів, що їхній з ексдружиною, блогеркою Дашею Квітковою, 2-річний син потрапив до лікарні. У хлопчика підозра на пневмонію.

Про це стало відомо з соцмереж Квіткової та Добриніна.

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Маленького Лева лікарі поклали в стаціонар. Даша Квіткова попередила підписників, що кілька днів не буде виходити на зв'язок.

 

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапив до лікарні. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапив до лікарні. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапив до лікарні. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапив до лікарні. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапив до лікарні. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапив до лікарні. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Із Левом приїхали до лікарні. Підозра на пневмонію", — поділився Микита Добринін.

Ведучий розповів, що сподівається, що пневмонія все ж таки не підтвердиться.

"Пройдемо з Левом і цей етап теж, станемо сильнішими. Завтра додаткові обстеження. Молюсь, щоб не підтвердилася пневмонія…Завтра почуємо, що скаже лікар після всіх обстежень", — прокоментувув ведучий.

Микита сказав, що відчуває, що Леву стає ліпше, адже бачить його впевнені кроки.

"Не знаю більшого хвилювання у світі, ніж за рідне сердечко. Коли бачу ці впевнені кроки сина, вже відчуваю, що йдемо до одужання", — зазначив Микита.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.

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