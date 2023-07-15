Даша Цветкова рассекретила свой вес

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова ежедневно находит время для спорта. По словам инфлюэнсерши, именно тренировки помогают ей преодолевать стресс.

Как активный образ жизни изменил ее, блогер рассказала в своем Instagram.

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Нечего скрывать

После того, как Даша стала ходить в спортзал и делиться своими тренировками, подписчики начали расспрашивать ее, каков сейчас ее вес и объемы. Блогер не стала скрывать эту информацию.

Блоггерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

В своем посте Квиткова отметила, что после того, как набрала мышечную массу, ее вес составляет 52 килограмма при росте 165 сантиметров.

Даша вспомнила, как чувствовала себя, когда не занималась спортом.

"Мне было тяжело, именно физически, я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело просто было слабым и не выносливым по сравнению с тем, что сейчас", — говорит блогер.

Подписчики спросили, есть ли у Квитковой целлюлит, на что звезда ответила:

"Он есть, и его хорошо видно при плохом освещении, и на 100 процентов он не уйдет. Мы женщины, и это норма. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин — не заболевание, а физиологическая норма, вторичный половой признак, поэтому избавиться навсегда тоненькой прослойки целлюлитных клеток невозможно!", — убеждает Даша Квиткова.

Также Даша призналась, что в будущем снова хотела бы стать мамой, но теперь она лучше перенесет беременность, ведь ее тело подготовлено.

"Я себе сейчас очень благодарна, что если (нет, когда) так произойдет в моей жизни, что я снова буду беременна — мое тело будет готово к нагрузке, мои мышцы не будут слабыми и спина все выдержит", — написала в соцсети инфлюэнсерша.

Ранее победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова отпраздновала день рождения. Красавице исполнилось 25 лет.

Напомним, Даша Квиткова поделилась с фолловерами мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем.