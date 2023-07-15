Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Даша Квиткова рассекретила свой вес arrow

Даша Квиткова рассекретила свой вес

15 июля 2023 16:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Цветкова рассекретила свой вес
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогер Даша Квиткова ежедневно находит время для спорта. По словам инфлюэнсерши, именно тренировки помогают ей преодолевать стресс.

Как активный образ жизни изменил ее, блогер рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Нечего скрывать

После того, как Даша стала ходить в спортзал и делиться своими тренировками, подписчики начали расспрашивать ее, каков сейчас ее вес и объемы. Блогер не стала скрывать эту информацию.

 

Блоггерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

В своем посте Квиткова отметила, что после того, как набрала мышечную массу, ее вес составляет 52 килограмма при росте 165 сантиметров.

Даша вспомнила, как чувствовала себя, когда не занималась спортом.

"Мне было тяжело, именно физически, я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело просто было слабым и не выносливым по сравнению с тем, что сейчас", — говорит блогер.

Подписчики спросили, есть ли у Квитковой целлюлит, на что звезда ответила:

"Он есть, и его хорошо видно при плохом освещении, и на 100 процентов он не уйдет. Мы женщины, и это норма. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин — не заболевание, а физиологическая норма, вторичный половой признак, поэтому избавиться навсегда тоненькой прослойки целлюлитных клеток невозможно!", — убеждает Даша Квиткова.

Также Даша призналась, что в будущем снова хотела бы стать мамой, но теперь она лучше перенесет беременность, ведь ее тело подготовлено.

"Я себе сейчас очень благодарна, что если (нет, когда) так произойдет в моей жизни, что я снова буду беременна — мое тело будет готово к нагрузке, мои мышцы не будут слабыми и спина все выдержит", — написала в соцсети инфлюэнсерша.

Ранее победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова отпраздновала день рождения. Красавице исполнилось 25 лет.

Напомним, Даша Квиткова поделилась с фолловерами мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз