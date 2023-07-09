Даша Квіткова святкує день народження: як блогерка зустрічає 25-річчя

Блогерка Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова святкує день народження. Сьогодні, 9 липня, їй виповнилося 25 років.

Новини.LIVE розкаже, як зірка соцмереж проводить особисте свято.

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Блогерка, на яку в Instagram підписані 1,8 млн фоловерів, залишила сина Лева з ексчоловіком, шоуменом Нікітою Добриніним, та відправилась відпочивати в одному з комплексів. Компанію їй склала телеведуча Леся Нікітюк.

Вона особисто не тільки нанесла на тіло іменинниці масло для засмаги, але й легенько, грайливо ляснула Дашу по сідницях.

Леся Нікітюк та Даша Квіткова. Скриншот: Instagram/kvittkiva

Також Квіткова зазначила, що її друзі влаштовують їй сюрпризи в різних куточках столиці.

Даша Квіткова. Скриншот: Instagram/kvittkiva

Презентувала відео

Напередодні дня народження Квіткова здійснила одне зі своїх бажань — записала красиве відео, в якому вона співає на камеру, задуває свічки та позує в яскравій сукні. До зйомок Даша підійшла відповідально і ретельно контролювала процес. Судячи з усього, результатом вона задоволена.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова показала, який вигляд мала до схуднення, та розповіла про целюліт. Також ми розповідали, чи зраджувала Квіткова у шлюбі.