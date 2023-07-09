Даша Квіткова святкує день народження: як блогерка зустрічає 25-річчя
Переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова святкує день народження. Сьогодні, 9 липня, їй виповнилося 25 років.
Новини.LIVE розкаже, як зірка соцмереж проводить особисте свято.
Відпочинок у купальнику
Блогерка, на яку в Instagram підписані 1,8 млн фоловерів, залишила сина Лева з ексчоловіком, шоуменом Нікітою Добриніним, та відправилась відпочивати в одному з комплексів. Компанію їй склала телеведуча Леся Нікітюк.
Вона особисто не тільки нанесла на тіло іменинниці масло для засмаги, але й легенько, грайливо ляснула Дашу по сідницях.
Також Квіткова зазначила, що її друзі влаштовують їй сюрпризи в різних куточках столиці.
Презентувала відео
Напередодні дня народження Квіткова здійснила одне зі своїх бажань — записала красиве відео, в якому вона співає на камеру, задуває свічки та позує в яскравій сукні. До зйомок Даша підійшла відповідально і ретельно контролювала процес. Судячи з усього, результатом вона задоволена.
Нагадаємо, раніше Даша Квіткова показала, який вигляд мала до схуднення, та розповіла про целюліт. Також ми розповідали, чи зраджувала Квіткова у шлюбі.