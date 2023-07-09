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Даша Квиткова празднует день рождения: как блогерша встречает 25-летие

9 июля 2023 15:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Даша Квиткова празднует день рождения: как блогерша встречает 25-летие
Блогерша Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогерша Даша Квиткова празднует день рождения. Сегодня, 9 июля, ей исполнилось 25 лет.

Новини.LIVE расскажет, как звезда соцсетей проводит личный праздник.

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Блогерша, на которую в Instagram подписаны 1,8 млн фолловеров, оставила сына Льва с экс-мужем, шоуменом Никитой Добрыниным, и отправилась отдыхать в одном из столичных комплексов. Компанию ей составила телеведущая Леся Никитюк.

Она лично не только нанесла на тело именинницы масло для загара, но и легонько, игриво хлопнула Дашу по ягодицам.

Леся Никитюк и Даша Квиткова. Скриншот: Instagram/kvittkiva

Также Квиткова отметила, что ее друзья устраивают ей сюрпризы в разных уголках столицы.

Даша Квиткова. Скриншот: Instagram/kvittkiva

Презентовала видео

В канун дня рождения Квиткова осуществила одно из своих желаний — записала красивое видео, в котором она поет на камеру, задувает свечи и позирует в ярком платье. К съемкам Даша подошла ответственно и тщательно контролировала процесс. Судя по всему, результатом она удовлетворена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova 🇺🇦 (@kvittkova)

Напомним, ранее Даша Квиткова показала, как выглядела до похудения, и рассказала о целлюлите. Также мы рассказывали, изменяла ли Квиткова в браке.

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