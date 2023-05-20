Даша Цветкова в платье на голое тело позировала на ночном пляже.

Блог Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогер Даша Квиткова проводит беззаботные дни и вечера в Майами. Звезда порадовала фолловеров очередной откровенной фотосессией.

Снимками Квиткова поделилась в Instagram.

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В Майами фотосессии блоггеру устраивает украинка Маша Голуб, долгое время живущая во Флориде. В этот раз она устроила звезде соцсетей съемку на берегу океана.

Даша Цветкова позировала в красном прозрачном платье на голом теле.

"Мурашки по коже, ночь и сильный ветер, но Маша поймала эти кадры", — подписала соблазнительные фотографии Квиткова.

В стори Даша показала, как плавает в океане, гуляет по городу и поделилась планами на поездку в Нью-Йорк.

Напомним, в начале года стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин разводятся.

Недавно Даша Квиткова показала себя с ведущим и продюсером Евгением Таллером и сразу подогрела слухи об их романе после развода с Никитой Добрыниным.