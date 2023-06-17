Даша Квіткова топлес позувала у фотосесії

Даша Квіткова влаштувала фотосесію топлес
Блогерка Даша Квіткова вразила відвертою фотосесію. Колишня дружина Микити Добриніна знялась топлес.
Фото Даша поділилась на своїй сторінці в Instagram.
Даша зізналася, чи мала секс на першому побаченні
Для Квіткової майже не існує табуйованих тем у соцмережі. Даша часто радує фоловерів спокусливими фотосесіями та щирими розмовами. Цього разу Квіткова роздяглась та продемонструвала підтягнуте тіло, а також відповіла запитання підписників.
Декому з шанувальників було цікаво, чи мала блогерка колись секс на першому побаченні.
"Насправді, щоб я захотіла близькості з іншою людиною, потрібно щоб зійшлися багато факторів. Я не буду займатися сексом аби займатися. І я дуже "чистоплотна", і боюсь тих, хто нехтує гігієною, тому чоловік має підійти за поглядами на чистоту та догляд", — сказала Даша.
Минулого тижня Даша повідомила, що вони з її чоловіком Микитою Добриніним офіційно розлучилися. Микита Добринін та Даша Квіткова познайомилися під час проєкту "Холостяк-9", в якому перемогла дівчина. Пара зіграла весілля у 2020 році, а за рік в них народився син Лев.
Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова показала, як стає кращою.
Раніше Квіткова показала щасливі фото з США.