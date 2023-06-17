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Даша Квиткова устроила фотосессию топлесс

17 июня 2023 13:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Квіткова топлес позувала у фотосесії
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогер Даша Квиткова поразила откровенной фотосессией. Бывшая жена Никиты Добрынина снялась топлесс.

Фото Даша поделилась на своей странице в Instagram.

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Для Квитковой почти нет табуированных тем в соцсети. Даша часто радует фолловеров соблазнительными фотосессиями и искренними разговорами. На этот раз Квиткова разделась и продемонстрировала подтянутое тело, а также ответила на вопросы подписчиков.

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Некоторым поклонникам было интересно, имела ли Квиткова когда-то секс на первом свидании.

"На самом деле, чтобы я захотела близости с другим человеком, нужно чтобы сошлись много факторов. Я не буду заниматься сексом, чтобы заниматься. И я очень чистоплотна, и боюсь тех, кто пренебрегает гигиеной, поэтому мужчина должен подойти по взглядам на чистоту и уход", — сказала Даша.

На прошлой неделе Даша сообщила, что они с ее мужем Никитой Добрыниным официально развелись. Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила девушка. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Напомним, блогер Даша Квиткова показала, как становится лучше.

Ранее Квиткова показала счастливые фото из США.

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