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Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина

23 июня 2023 20:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Холостяк: Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина
Блоггерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогер Даша Квиткова ответила на откровенные вопросы подписчиков. Не обошли фанаты тему отношений инфлюэнсерши с ее бывшим мужем, шоуменом Никитой Добрыниным.

Соответствующую публикацию Даша запостила в своем Instagram сториз.

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Никто не заменит маму и папу

Даша Квиткова после развода с Никитой Добрыниным заявила, что главный приоритет теперь в отношениях с бывшим мужем — это их общий сын Лев. Но она не против, если у Никиты Добрынина будет новая избранница, которая сделает его счастливым.

 

Блоггерша Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Я учусь доверять. Буду рада, если Никита будет счастлив и у него будет другая женщина. Главное, чтобы она хорошо относилась к нашему сыну, и я бы хотела быть с ней знакома, что просто понимать, какой это человек, и с кем остается сын. Того же самого, думаю, хотел бы и Никита. Льву никто не заменит маму и папу, но я буду рада, если у него будут появляться новые друзья, которые будут к нему относиться с душой и любовью", — сказала Квиткова.

Также Даша призналась, что в будущем снова хотела бы стать мамой.

"Я себе сейчас очень благодарна, что если (нет, когда) так произойдет в моей жизни, что я снова буду беременна — мое тело будет готово к нагрузке, мои мышцы не будут слабыми и спина все выдержит", — написала в соцсети инфлюэнсерша.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила девушка. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Напомним, Даша Квиткова поделилась с фанатами мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем.

Ранее Квиткова показала счастливые фото из США.

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