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Даша Малахова потролила Камалію у Каннах

23 травня 2023 20:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Малахова потролила Камалію у Каннах
Телеведуча Даша Малахова. Фото: instagram.com/dashamalakhova
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса та ведуча Даша Малахова іронічно висловилася про вихід співачки Камалії та її чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура на червоній доріжці у Каннах. Яскравий образ співачки не залишився непоміченим.

Про це Малахова написала на своїй сторінці в Instagram.

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Камалія нещодавно поділилася фото із Каннського фестивалю. На знімку артистка позує із чоловіком. Плечі співачки вкриті прапором України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Нарешті ми врятовані і наші стильні та розумні колеги зі сфери кіно приїхали на фестиваль, щоб гідно представити країну, показати літак і нагадати всім про відому сцену з "Титаніка". Я впевнена, що вони дали всім зрозуміти, що ми розуміємося на сучасному кіно та мистецтві взагалі. Навіть якщо в цей світ потрапить метіорит, деякі речі – незмінні. Метелик топ. І я люблю це. Ось люблю я цей ідіотизм. Іду спати з посмішкою", — прокоментувала Малахова.

Камалія підігріла чутки про возз'єднання з чоловіком після новини про їхнє розлучення. Чоловік зробив подарунок співачці – вечірку з нагоди її дня народження у Каннах. Пізніше пара з'явилася на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю в одязі в кольорах українського прапора. Захур був у костюмі з метеликом у жовто-синіх кольорах, а Камалія позувала перед фотографами у патріотичній сукні від бренду Adamaris.

Нагадаємо, французька супермодель Сінді Бруна з'явилася на Канському кінофестивалі в капелюсі від відомого українського дизайнера. Зірка ефектно позувала перед фотографами в аксесуарі від Ruslan Baginskiy.

Раніше українка Євгенія Гордієнко вразила розкішним виходом на червоній доріжці Канського фестивалю. Образ вийшов досить сміливим.

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