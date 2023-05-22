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Украинская инфлюэнсер Евгения Гордиенко поразила смелым платьем в Каннах

22 мая 2023 16:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Инфлюэнсер Евгения Гордиенко поразила смелым платьем в Каннах
Инфлюэнсер Евгения Гордиенко. Фото: https: instagram.com/jenny.gordienko
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинка Евгения Гордиенко поразила роскошным выходом на красной дорожке Каннского фестиваля. Образ получился довольно смелым.

Фото инфлюэнсерша поделилась в собственном Instagram.

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Евгения Гордиенко выбрала для своего яркого выхода прозрачное платье, которое подчеркивало его пышное декольте. Дополнила образ шляпкой и клатчем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Очень рада вернуться на Каннский кинофестиваль", — подписала снимки Евгения.

В своих Instagram Stories Евгения также поделилась отдыхом и познакомила с командой, которая помогает создавать оригинальные образы.

Кстати, во время своего визита за границу Евгения успела посетить вечеринку Санты Димопулос в Монако по случаю ее 36-летия.

Евгения Гордиенко — известный инфлюэнсер. В прошлом году она получила в Каннах самую престижную премию для блогеров World Influencers and Bloggers Awards.

Напомним, актриса Дженнифер Лоуренс удивила очередным смелым выходом в Каннах. В этот раз звезда выбрала комфорт вместо гламура. Вышла на красную дорожку в шлепанцах.

Ранее супруга экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор в Каннах. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.

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